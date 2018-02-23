بالفيديو.. بعد ضرب السفير القطري بالأحذية فلسطينيون يرشقون وفدًا أميركيًا بالبيض

المواطن - متابعة

بعد أيام قليلة على ضرب سفير قطر في غزة بالأحذية وطرده من مبنى السفارة، رشق فلسطينيون وفدًا أميركيًا بالبيض اعتراضًا على زيارتهم لمدينة رام الله.

وهتف المتظاهرون ضد الوفد الأميركي الذي يضم عددًا من أعضاء الكونجرس الأميركي، مطالبين إياهم بمغادرة البلاد فيما تدخل الأمن لإنقاذهم.

يشار إلى أن الوفد كان في زيارة غير رسمية لمدينة رام الله بالضفة الغربية، من أجل فهم رأي الشارع الفلسطيني للوضع الحالي.

وأعلن ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي يمثل انحيازًا واضحًا لدولة الاحتلال.







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