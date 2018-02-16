بالفيديو.. تعادل الهلال والشباب إيجابيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى –منذ قليل– الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأت مباراة الهلال والشباب المُقامة على ملعب فيصل بن فهد، بشكل سريع للغاية؛ حيث تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الدقيقة الخامسة عن طريق الوافد الجديد، المغربي أشرف بن شرقي.

ولم يستمر تقدُّم الزعيم كثيرًا في مباراة الهلال والشباب؛ حيث نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالليث، العراقي سعد الأمير، في تسجيل هدف التعادل بمرمى الزعيم في الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الأول.

وتقابل الزعيم والليث في 19 مواجهة من قبل في الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال والشباب اليوم وفاز الزعيم في 10 مباريات وخسر أمام الليث في 4 لقاءات، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات سابقة.

وشهدت لقاءات الزعيم والليث في الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال والشباب اليوم تسجيل 45 هدفًا، 29 هدفًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، في حين نجح لاعبو الليث في إحراز 16 هدفًا في مرمى فريق الهلال.

وقبل مباراة الهلال والشباب يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، ويأمل الفوز بالمباراة من أجل الابتعاد بالمقدمة منفردًا، فيما يقع الشباب في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويسعى للتغلب على الهلال للتقدم في ترتيب المسابقة المحلية.







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