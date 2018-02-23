بالفيديو.. تعرَّف على تاريخ مباريات الاتحاد والشباب بكأس الملك

المواطن - محمد سمعه

يُقام لقاء قوي بين الاتحاد والشباب في إطار لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس على موقع تويتر تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في بطولة كأس خادم الحرمين خلال الفترة الماضية والفترة الحالية.

سبق لناديي الاتحاد والشباب أن تقابلا في 3 مباريات في بطولة كأس الملك السعودي بمسماها القديم، وتقابلا في 5 مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمسماها الحالي ليكون عدد المواجهات بينهما 8 مباريات.

وخلال مباريات الاتحاد والشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نجح العميد في الفوز في 5 مباريات، بينما فاز الشباب في 3 مباريات.

وكانت المقابلة الأولى بين الاتحاد والشباب في دور نصف النهائي في الـ25 من أبريل في عام 1980 وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية بيضاء.

أما المقابلة الثانية بين الاتحاد والشباب فكانت في الـ23 من أبريل في عام 1981 وانتهت بفوز الشباب بهدف دون رد.

وفي المقابلة الثالثة بين الاتحاد والشباب في بطولة كأس الملك تعادل الاتحاد مع الشباب بهدف لكل فريق في الحادي عشر من يناير من عام 1986، ثم نجح الاتحاد في التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه في ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

أما في المقابلة الرابعة بين الاتحاد والشباب فكانت في الـ14 من مايو في عام 2008، وتمكن الاتحاد من الفوز على الشباب بثلاثية مقابل هدف ليفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وقتها.

وفي المقابلة الخامسة بين الاتحاد والشباب تمكن العميد من الفوز على الليث برباعية دون رد في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك في الـ15 من مايو في عام 2009.

وخلال المقابلة السادسة في تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في كأس الملك فاز الشباب بثنائية دون رد على الاتحاد في ذهاب نصف النهائي يوم 21 أبريل في عام 2010.

وفي المقابلة السابعة في تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب، فاز الليث بهدفين نظيفين في إياب نصف النهائي في الثالث من مايو في عام 2010.

أما في المقابلة الثامنة في مباريات الاتحاد والشباب فتمكن الليث من الفوز برباعية مقابل هدفين على العميد في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين في الـ29 من مايو لعام 2013.

يُذكر أن نتيجة مباراة الاتحاد والشباب الحالية تشير إلى تقدم العميد بثلاثية مقابل هدف في مباراة تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.







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