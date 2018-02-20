بالفيديو.. خلال 48 ساعة.. مقتل 100 من ميليشيات الحوثي باليمن

المواطن - متابعة

أكد الجيش اليمني، أن أكثر من 100 مسلح حوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم خلال 48 ساعة بغارات طيران التحالف العربي والمعارك العنيفة الدائرة جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأضاف الجيش اليمني، عبر موقعه الإلكتروني، أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية، أمس الاثنين، استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية بجوار مزرعة علي أحمد أهيف، بمنطقة المغرس في مديرية التحيتا.

ونقل عن مصدر ميداني أن الغارات أسفرت عن مقتل 12 من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم القيادي الميداني عبدالجبار شرف عبدالله المكنى “أبومحمد” وإصابة آخرين، علاوة على تدمير طقم قتالي.

بالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات الأباتشي غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في أطراف مديرية الجراحي، تزامنت مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات.

وأسفرت المعارك والغارات في مديرية الجراحي، عن مصرع ما لا يقل عن 29 عنصراً من الميليشيات، وإصابة آخرين.

كما قُتل أكثر من 60 عنصراً من الميليشيا الحوثية، وأصيب العشرات بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي ومعارك عنيفة دارت شرقي مديرية حيس، أول أمس الأحد، وفقاً لـ”العربية”.

ويواصل الجيش اليمني والمقاومة، بإسناد من التحالف العربي، معركة تحرير الساحل الغربي، حيث يتقدم حالياً باتجاه مديرية الجراحي ثالث مديريات محافظة الحديدة.







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