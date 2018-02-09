بالفيديو.. رسالة أبطال الحد الجنوبي للسعوديين: لا نحتاج إلا دعاءكم

المواطن - الرياض

لا تزال بطولات المرابطين على الحد الجنوبي تتوالى، ويتناقلها المواطنون في الداخل والخارج بكل الفخر والاعتزاز.

وتداول مغردون مقطع فيديو يتضمن رسالة من المرابطين على الحد الجنوبي للشعب السعودي.

وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه من أحد المواقع العسكرية بعد تنفيذ إحدى المهمات بنجاح اثنين من المرابطين مبتهجين بما تم لهما من نصر مبين.

وظهر المرابطون على الحد الجنوبي في حالة معنوية عالية، مطالبين الشعب السعودي ألا ينساهم من صالح الدعاء.

رسال من جنود الحد الجنوبي pic.twitter.com/MXCt1RjRMM — saad (@saadalbehairy1) February 9, 2018







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