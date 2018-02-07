بالفيديو.. زوجة مؤسس سناب شات تروي كيف استدرجته للزواج

المواطن - سعد البحيري

كشفت ميراندا كير زوجة إيفان شبيغل مؤسس برنامج سناب شات تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعهما وكيف تطورت العلاقة بينهما.

وقالت زوجة مؤسس سناب شات خلال لقاء لها في برنامج جيمي كيمل اليوم، إنها شاهدته أول مرة في إحدى المناسبات حيث تصادف وجودها بالقرب من المائدة التي يتناول العشاء عليها لافتة إلى أنها أبدت إعجابها به أولاً.

وأضافت إن إحدى السيدات اللاتي رافقنها في العشاء قالت لها على الفور: أراهن أنك ستصبحين زوجته.

واستغربت زوجة مؤسس سناب شات من هذه النبوءة الغريبة خاصة أنها لم تكن حصلت حتى على رقم هاتفه.

وروت زوجة مؤسس سناب شات كيف حصلت على رقم هاتفه بعد أن عرفت أنه مهتم بمجال العقارات ثم تبادلا الهواتف ومن ثم البريد الإلكتروني وتجددت اللقاءات بينهما.

وكشفت زوجة مؤسس سناب شات أنها لن تصور عملية ولادتها لطفلها الأول في بث مباشر على سناب شات كما يفعل بعض مستخدمي التطبيق.

وقالت إن زوجها يأخذ عمله بجدية، الأمر الذي أثار سخرية مقدم البرنامج.

والمعروف أن ميرندا مي كير هي عارضة أزياء أسترالية من مواليد 20 أبريل 1983 في سيدني، ظهرت بقوة سنة 2007 بعد توقيعها أهم عقد في حياتها وهو مع فيكتوريا سيكريت كأول أسترالية تختارها هذه الماركة لتكون عارضة لها.

أما إيفان شبيغل مؤسس سناب شات فهو من مواليد 4 يونيو 1990 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وهو رائد أعمال والمؤسس المشارك لتطبيق سناب شات، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات.

في عام 2012 ترك ستانفورد للتركيز على سناب شات قبل فترة وجيزة من إنهاء دراسته، بينما كان يدرس تصميم المنتجات في جامعة ستانفورد اقترح سناب شات كمشروع تخرج وشارك في تأسيس شركة سناب شات مع ريجي براون وروبرت ميرفي.

ميراندا كير تتحدث عن زواجها من مؤسس "السناب شات" في برنامج جيمي كيمل اليوم، وتجيب عن السؤال المهم: "هل ستصورين ولادتك عبر سناب شات؟". pic.twitter.com/HNqWjoTfFO — Celebrity Gossip (@CelebsArabic) February 7, 2018







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