بالفيديو.. سالم الدوسري يُشارك في تدريبات فياريال

المواطن – مروة نبيل

شارك تجم المنتخب السعودي الأول، سالم الدوسري، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الخميس.

ونشر حساب نادي فياريال الإسباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو قصيرًا خلال مشاركة النجم السعودي في التدريبات، وعلق عليه قائلًا: “سالم الدوسري يتدرب مع فياريال”.

وكان نادي فياريال الإسباني قد قدّم النجم السعودي لوسائل الإعلام، يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من صفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم سالم الدوسري بصحبة جابر عيسى إلى نادي فياريال، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، التي تعمل على تطوير مستوى اللاعبين قبل مشاركات المنتخب السعودي المهمة، وفي مقدمتها كأس العالم 2018.







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