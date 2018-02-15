بالفيديو.. سيلفا يُعزز تقدُّم الباطن أمام النصر

المواطن – مروة نبيل

نجح البرازيلي جورجي سيلفا في تعزيز تقدُّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام نظيره النصر، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

وكان جليهرام شييتين قد سجل هدف التقدم لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في مرمى النصر مبكرًا، حيث نجح في هز شباك العالمي بعد مرور 9 دقائق على انطلاق المباراة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الباطن ضمن منافسات دور الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 31 نقطة، أما نادي الباطن فيقع بالمركز العاشر بـ21 نقطة.







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