بالفيديو.. طريقة إضافة القطع المفضلة عبر تطبيق معرض #أفد2018

المواطن - الرياض

نشر الحساب الرسمي لمعرض أفد 2018 طريقة إضافة القطع المفضلة من جانب المستهلكين إلى تطبيق أفد المتاح عبر منصات الهاتف المحمول.

ويتطلب الأمر أولاً تنزيل تطبيق معرض أفد 2018 الذي ترعاه “المواطن” عبر هذا الرابط (هنا)، ثم فتح التطبيق واستخدامه في الدخول على الحساب.

وعند زيارة المعرض يجب فتح التطبيق ومن خلال شاشات العرض يتم اختيار المجموعة التصنيعية التي يرغب فيها ثم إضافة القطعة التي يرغب في إضافتها.

وكان مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، قد افتتح معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد 2018″، في دورته الرابعة، اليوم الأحد، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نيابةً عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويستمر المعرض 7 أيام حافلة بإبراز ودعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية، وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.







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