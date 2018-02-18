بالفيديو.. عينات طبية من الدم متناثرة بطريق خميس مشيط

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

رصد أحد المواطنين، مساء أمس، عينات طبية من الدم التي يتم أخذها للتحاليل الطبية من المرضى عبر البراويز ونفايات طبية متعددة متناثرة وسط طريق خميس مشيط وادي بن هشبل.

وأوضح المواطن، موثِّق المقطع، أنه قام على الفور بإبلاغ الدوريات الأمنية حيث حضرت إلى الموقع، والتي بدورها تواصلت مع عمال البلدية لإزالة تلك العينات والنفايات عن إطارات السيارات.

وتساءل المواطن عن أسباب الإهمال من قِبَل المستشفى الناقل لهذه النفايات وعدم حفظها في حاويات مخصصة ومغلقة تماماً؛ حتى يتم التخلص منها بطريقه آمنة وصحية وليس نقلها في سيارات مكشوفة.

وطالب من الشؤون الصحية بضرورة محاسبة المستشفى المتسبب في ذلك وعدم تجاهل مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.







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