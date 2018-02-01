بالفيديو.. غوستافو يُهدد صدارة السومة

المواطن - مروة نبيل

واصل النجم البرازيلي لويز غوستافو، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وبات غوستافو الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف الموسم الرياضي الجاري، بعد مرور 18 جولة على انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، ليتفوق على نجم النادي الأهلي، عمر السومة، الذي كان يحتل الصدارة.

وساهم البرازيلي المتألق غوستافو، في إحراز 14 هدفًا لنادي الفيصلي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، وقام بصناعة 8 لزملائه في الفريق خلال 17 مباراة، فيما سجل عمر السومة 10 أهداف وصنع 3 فرص، ولكن خلال 10 مباريات فقط.

ويُعَدّ غوستافو بجانب زميله إسلام سراج أحد أبرز نقاط قوة نادي الفيصلي هذا الموسم، حيث سجل الفريق 23 هدفًا في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 15 هدفًا منها، أي ما يُعادل 65.2% من أهداف الفريق.







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