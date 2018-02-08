بالفيديو.. فوزير يُسجل الهدف الثاني في شباك الهلال

المواطن - مروة نبيل

منح المغربي محمد فوزير النصر التقدم على الهلال مُجددًا، بعدما هز شباك الزعيم في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول من لقاء الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي النصر قد تقدم سريعًا؛ حيث سجَّل الوافد الجديد جونيور كابانانغا الهدف الأول في شباك الهلال في الدقيقة الثامنة، وأحرز نيكولاس ميليسي هدف التعادل للزعيم في مرمى العالمي في الدقيقة 15.

ويستضيف إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال اليوم أمام النصر الآن، ويحتل الزعيم صدارة الجدول السعودي للمحترفين بـ42 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث بـ30 نقطة.







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