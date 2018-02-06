بالفيديو.. قاطرة تتأرجح على طريق بني مالك كادت تسبب كارثة

المواطن __سعيد مشهور__أبها

وثق مقطع فيديو قيام شاحنة بسحب مقطورة على امتداد طريق قرى بني مالك عسير الموصل لمدينة أبها، حيث كادت المقطورة أن تتسبب في حدوث كارثة لولا لطف الله حيث أخذت تتأرجح وتهدد سالكي الطريق.

ويعتبر طريق أبها قرى بني مالك في عسير من الطرق الحيوية والخطيرة وتسلكه آلاف السيارات يوميا بمختلف أحجامها.

ويعاني الخط من عدم استكمال ازدواجه منذ سنين حيث شهد العديد من الحوادث المميتة والمستمرة مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنهاء معاناة المواطنين وحماية الأرواح باستكمال ازدواجه ووضع حد للتقاطعات الخطيرة.







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