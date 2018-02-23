بالفيديو.. كلاب تهاجم المتنزهين في الكورنيش الشمالي بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

لا يزال مسلسل الاستعراض بالكلاب وتخويف مرتادي الحدائق العامة والأطفال ينتشر يومًا بعد يوم في جازان.

وحصلت “المواطن” على مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب معهم كلابهم ويتجولون في أحد الحدائق بمنطقه جازان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“: أن مجموعة الشباب كانوا في الكورنيش الشمالي وقد اصطحبوا كلابهم معهم، وذلك من أجل الاستعراض بها.

وقال المواطن محمد زيلعي: إن هؤلاء الشباب دائمًا يحضرون بكلابهم إلى هذه الحديقة، وخاصة في أيام الإجازة الأسبوعية؛ وذلك بسبب الزحمة التي يشهدها الكورنيش الشمالي بجازان من أجل الاستعراض بهذه الكلاب.

فيما يضيف نايف الودعاني أن هذه أصبحت موضة منتشرة بين الشباب، وخاصة الذين يربون هذه الحيوانات والذهاب بها إلى الأماكن العامة، مسببين الخوف والرعب لمرتادي الحديقة وترويع الأطفال.

الجدير بالذكر أن أحد المواطنين المتواجدين قام بالتبليغ عنهم، ولكن لم يجد بلاغه أي اهتمام.

فيما ناشد أهالي المنطقة بشكل عام ومرتادو الكورنيش الشمالي بجازان، عبر “المواطن“، الجهات المعنية بالاهتمام بهذه الظاهرة التي بدأت تنشر بشكل مخيف ومعاقبة المتسببين في تخويف الأطفال في هذه الحدائق.







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