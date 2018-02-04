بالفيديو.. كيف يمكن مواجهة السيطرة الإيرانية على الخطاب الشيعي العربي؟

المواطن - الرياض

استعرض برنامج همساية على قناة الإخبارية، قضية المرجعية الشيعية بين العربية والفارسية، ولماذا تسعى طهران لتهميش المرجعية العربية وتحاول اختطاف المذهب واستغلاله لخدمة المشرِّع السياسي الإيراني؟

وناقشت حلقة هذا الأسبوع، التي يقدمها د. محمد السلمي، العديدَ من الأطروحات ومنها، كيف يمكن أن يتعامل الشيعة العرب مع الهيمنة الإيرانية والخروج من تحت هذه العباءة؟ وما الدور العربي الذي يمكن القيام به للحدّ من النفوذ الإيراني في العالم العربي؟

واستضافت حلقة هذا الأسبوع د. نبيل الحيدري، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، والذي أكد أن المشكلة الإيرانية تتمثل في اعتماد ولاية الفقيه في المنهجية على فقهاء الفرس.

وأضاف الحيدري أنه عندما جاء الخميني ابتدع فكرة ولاية الفقيه؛ ليأخذ صلاحيات المهدي المنتظر الغائب في عقيدة الشيعة، ليجعلها له وتكون هنا سلطة ثيوقراطية عن الله.

وأشار إلى أنه في الدستور الإيراني مَن يخالف هذا الفكر فهو مخالف لله ورسوله ويقتلونه بهذا التبرير، مؤكداً أن هذا ما يحدث في إيران منذ عام 1979 حتى يومنا هذا.







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