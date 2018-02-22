بالفيديو.. كيف يُطور لاعبو الأخضر قدراتهم البدنية؟

المواطن - محمد سمعه

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا إعداديًا بمدينة جدة في الفترة الحالية؛ استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر فيديو للتدريبات البدنية وتدريبات القوة والقياس والتي خضع لها لاعبو الأخضر في الفترة الحالية.

ويذكر أن معسكر الأخضر في جدة سينتهي يوم 26 فبراير الجاري بلقاء ودي بين المنتخب السعودي ومنتخب مولدوفا.

يقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في مونديال روسيا والتي تضم منتخبات: ” مصر، روسيا، الأوروغواي”.

تألق المنتخب السعودي بشكل لافت للأنظار في كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، حيث وصل إلى دور ثمن النهائي في البطولة.

وكان منتخب السعودية قد تأهل إلى بطولة المونديال بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

📹 | شاهد.. اختبارات القوة والقياس للاعبي #المنتخب_الوطني تحت إشراف الجهاز الفني، وتدريبات حراس المرمى pic.twitter.com/IyXEI2tTJG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) February 21, 2018







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