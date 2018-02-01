بالفيديو .. لوكاس مورا ينضم إلى توتنهام الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي لوكاس مورا، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر توتنهام فيديو عبر حسابه الرسمي، على تويتر، قدَّم فيه اللاعب لوكاس مورا للجماهير في ملعب ويمبلي.

ويذكر أن مورا حضر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، والتي أقيمت بالأمس في الدوري الإنجليزي.

وانضم مورا إلى صفوف توتنهام مقابل 25 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2023 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

وسعى توتنهام، بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إلى التعاقد مع صفقات قوية؛ من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

من ناحية أخرى نجح نادي توتنهام في الفوز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ويمبلي.

ويذكر أن كلاً من كريستيان إريكسن وفيل جونز لاعب اليونايتد الذي أحرز بالخطأ هدفًا في مرماه، هما مَن أحرزا هدفي توتنهام في شباك اليونايتد.

أصبح رصيد توتنهام بعد الفوز 48 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 53 نقطة في المركز الثاني.







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