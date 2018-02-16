بالفيديو.. مطعم سعودي يقدّم وجباته للزبائن بالخضراوات الفاسدة

المواطن – الرياض

عبّر عشرات المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الوجبات التي يتم تحضيرها في بعض المطاعم السعودية.

وتداول المغردون، مقطع فيديو يوثق استخدام بعض المطاعم خضراوات فاسدة في إعداد الوجبات المختلفة للزبائن من أجل التوفير وتحقيق أكبر المكاسب المالية دون مبالاة بصحة وسلامة المواطنين.

ويظهر المقطع المتداول، كمية كبيرة من الطماطم المتعفنة في مطبخ أحد المطاعم، ويتوسل العاملون من المصور الذي يتهمهم بالغش أن يوقف التصوير.

وطالب المغردون، هيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية بالتحقيق في مقطع الفيديو، حتى الوصول إلى المطعم المقصود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين.







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