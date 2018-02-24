بالفيديو.. ملياردير يتنكر بزي مشرد.. هذا ما حدث

المواطن - متابعة

في تجربة فريدة من نوعها، أجرى ناشط على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تجربة اجتماعية، الغرض منها اكتشاف كيف يعامل موظفو المطاعم زبائنهم، في حال كانوا من الفقراء والمشردين.

ونشر هذا الناشط مقطع الفيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، يظهر كوبي بيرسن وهو رجل أعمال من الأثرياء، وقد تنكر بزي مشرد، وهو يحمل كيساً كبيراً من القمامة، واقترب من أحد المطاعم، ليتناول وجبة شهية من الطعام.

ولم يضيع كوبي الكثير من الوقت، وسارع إلى المطعم، وطلب من المضيف، أن يحجز طاولة له ولصديقه رونالدو، وأن يعرض عليه قائمة الطعام التي يقدمها المطعم، لكن الموظف سارع إلى الاعتذار، بحجة أن كوبي لا يستطيع تحمل سعر وجبات الطعام في هذا المطعم.

وأصر الموظف على موقفه وطلب من الشاب المشرد أن يغادر على الفور، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعندما يئس كوبي من إمكانية السماح له بدخول المطعم، قرر أن يقلب الطاولة على الموظف، واتصل بصديقه رونالدو، الذي حضر بسيارة رولز رويس فاخرة، وقدم لكوبي حقيبة مليئة بالنقود، سارع بعرضها على موظف المطعم.

ووجد الموظف نفسه في موقف لا يحسد عليه، عندما راح كوبي يوبخه، بسبب حكمه على الآخرين من خلال مظهرهم.







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