بالفيديو.. منافسة قوية على أجمل تصديات الجولة الـ21

المواطن – مروة نبيل

شهدت منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا شديدًا من حراس المرمى، سواء المحليين أو الأجانب، حيث نجحوا في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة؛ وساهموا في الحفاظ على نظافة شباكهم أو منع خسارة ناديهم.

نشرت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو لأجمل تصديات الجولة الـ22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تعادل الهلال مع النصر في ديربي الرياض بهدفين لكل فريق، ليُحافظ على صدارة المسابقة المحلية.

وجاء حارس مرمى نادي الاتحاد عساف القرني في المركز الأول بقائمة أجمل تصديات الجولة الـ22، حيث تألق بشكل لافت ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام القادسية التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحل حارس مرمى نادي القادسية فيصل مسرحي ثانيًا بقائمة أجمل تصديات الجولة الماضية، بعد تألقه أمام الاتحاد، يليه نجم حراسة مرمى نادي النصر وليد عبدالله، الذي ظهر بمستوى مميز أمام الهلال.

وفي المركز الرابعة بقائمة أجمل تصديات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، جاء حارس مرمى نادي الشباب، التونسي فاروق بن مصطفى، يليه الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :