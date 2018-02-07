بالفيديو.. نجم باريس يتحول إلى حارس مرمى

المواطن - محمد سمعة

تعرض اللاعب البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لموقف طريف خلال مباراة فريقه ضد سوشو بكأس فرنسا لكرة القدم.

وكانت المباراة شهدت طرد الحارس الألماني كيفن تراب من صفوف باريس سان جيرمان ، ومع انتهاء النادي الباريسي من تغيراته الثلاثه، اضطر اللاعب ألفيش التحول إلى حارس مرمى في آخر دقيقتين من عمر المباراة حتى يتم استكمال اللقاء.

وارتدى ألفيش قفاز الحارس مع القميص الخاص به وأكمل 3 دقائق من مباراة باريس سان جيرمان وسوشو في ربع نهائي كأس فرنسا كحارس مرمى بعد طرد تراب.

وكان باريس سان جيرمان نجح في الفوز على سوشو برباعية لهدف حيث سجل الأرجنتيني دي ماريا ثلاثة أهداف والأوروغوياني إدينسون كافاني هدفا.







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