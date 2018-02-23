بالفيديو.. نور والمقيرن يتواجدان في مباراة #الاتحاد_الشباب

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة نارية بين ناديي الاتحاد والشباب في إطار لقاءات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات mbc pro sports على تويتر فيديو لحضور محمد نور نجم العميد السابق ونواف المقيرن الرئيس القادم للاتحاد لدعم العميد في مباراته أمام الليث.

ويسعى نادي الاتحاد للفوز والمضي قدمًا نحو الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين بعد فقدانه الأمل حول المنافسة على لقب دوري المحترفين في الموسم الحالي.

تُقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يرغب الاتحاد في الفوز على الشباب وتفادي مصير نادي النصر الذي ودع بطولة كأس الملك بعد الخسارة من الباطن أمس الخميس.

محمد نور ورئيس نادي الاتحاد القادم نواف المقيرن في الجوهرة #الاتحاد_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/0RjHGpCpaE — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018







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