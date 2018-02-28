بالفيديو والصور.. آلاف الهنود يحضرون مراسم حرق جثة سريديفي كابور في وداع مؤثر

المواطن - متابعة

تدافع آلاف الهنود للمشاركة في مراسم حرق جثة الفنانة الهندية سريديفي كابور التي ماتت غرقًا في مسبح غرفتها في أحد فنادق دبي قبل أيام.

وأظهرت التغطيات الإعلامية الدولية والهندية حشود الجماهير من عشاق النجمة الراحلة وهم يودعونها بشكل مؤثر.

وتجمع الهنود من كل الفئات لإلقاء نظرة الوداع على النجمة التي كان جثمانها مسجى بقاعة في آندهيري، قلب الصناعة السينمائية البوليوودية، قبل حرقه في مراسم خاصة بعد الظهر.

وتباينت الروايات حول سبب وفاة النجمة الهندية فبحسب شرطة دبي توفيت سريديفي أثناء حضورها حفل زفاف أحد أقاربها، إلا أن فحص الطب الشرعي أظهر أن وفاتها نتيجة الغرق في حوض استحمام بعد أن فقدت وعيها.







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