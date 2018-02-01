بالفيديو والصور.. أبها ترحب بالرحلة الأولى لـ “طيران أديل”

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

أطلق “طيران أديل”، أحدث شركة طيران اقتصادي بالمملكة، اليوم الخميس 1 فبراير، أولى رحلاته إلى (أبها) والتي يطير إليها من الرياض وجدة، وتعتبر الوجهة الخامسة ضمن شبكته المتنامية التي تضم أيضاً كلاً من (الرياض، الدمام، القصيم، جازان)، وذلك انطلاقاً من خطة “طيران أديل” التوسعية بهدف تغطية جميع المناطق والمدن الرئيسية في المملكة.

وغادرت رحلة “طيران أديل” الأولى رقم (F 171) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم، متوجهةً إلى مطار أبها الإقليمي، حيث تم استقبال طائرة “الجناح” من طراز إيرباص A320 وهي من أحدث الطائرات التي انضمت إلى أسطول “طيران اديل” لدى وصولها إلى المطار بـ (قوس المياه).

وأقيم حفل رسمي، بصالة المغادرة بأبها بحضور رئيس مجلس إدارة «طيران أديل» مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام المطارات الجنوبية، والأستاذ فهد العدواني والرئيس التنفيذي لـ”طيران أديل”، السيد كون كورفياتس وعدد من مسؤولي ومنسوبي المطار والإعلاميين، وبمشاركة فرقة شعبية عرضت فلكلوراً فنيًّا من تراث منطقة عسير.

واشتمل الحفل الخطابي على كلمة للمهندس صالح الجاسر، أكد خلالها على أن (أبها) تعد من الوجهات الداخلية الرئيسية المهمة سياحياً واقتصادياً، وتشهد طلباً متزايداً على السفر بينها وبين مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن خدمات النقل الجوي ساهمت بشكل أساسي في دعم مجالات التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.

وأضاف المهندس الجاسر، أنّ رحلات “طيران أديل” من وإلى أبها ستوفر مزيداً من السعة المقعدية وبالأسعار المناسبة، مؤكداً أن التوسع في المنطقة الجنوبية يساهم في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام، إلى جانب خدمة أفراد القوات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي، بشكل خاص، وغيرهم من أبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين.

كما ألقى الأستاذ فهد العدواني كلمةً هنأ فيها مسؤولي “طيران اديل” على النجاح ببدء تشغيل الرحلات من مطار أبها، عادًّا انضمام الشركة إلى مجموعة الشركات العاملة في المطار بالخطوة الإيجابية، مشيداً في نفس الوقت بجهود الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الصدد والمتمثل في تقديم المساندة والدعم اللازم، مؤكداً أن ذلك سيساهم في تعزيز جانب المنافسة بين كافة الشركات، مضيفاً أن رحلات “طيران أديل” الجديدة والشركات الأخرى ستدعم حركة السياحة والسفر في المنطقة بشكل عام.

بعد ذلك، تم تقطيع تورتة بهذه المناسبة، كما تم تبادل الهدايا التذكارية، وكان “طيران أديل” قد احتفل قبيل إقلاع الرحلة الأولى من أبها إلى الرياض، بالمسافر الأول على الرحلة، حيث تم تسليمه قسيمة (تذكرة سفر) مع هدية تذكارية عبارة عن نموذج طائرة بشعار “طيران أديل”.

هذا، وقد غادرت طائرة “الجناح” أبها متوجهةً إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالرحلة رقم (F 271)، حيث أقيم هناك حفل رسمي بمناسبة وصول أول رحلة قادمة من أبها، وذلك في صالة المسافرين رقم (5)، بحضور المهندس صالح الجاسر وعدد من مسؤولي المطار والإعلاميين.

وقال كون كورفاتيس، الرئيس التنفيذي لـ “طيران اديل”: “منذ بداية عملياتنا، أردنا أن نفي بوعدنا من خلال توفير تجربة طيران ممتعة لعملائنا وبأسعار معقولة، إضافة إلى تقديم خدمات رائعة، واليوم ونحن نواصل توسيع شبكتنا، يسرنا أن نصل إلى أبها، المدينة التي وضعت بصماتها المميزة على خارطة السياحية في العالم العربي، حيث أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى هذه الوجهة وقضاء عطلة مثالية بأقل الأسعار من طريق الحجز في وقت مبكر على flyadeal.com”.

وأضاف: “يشكل مطار أبها الإقليمي ركيزةً أساسيةً ومركزاً محورياً للمنطقة الجنوبية، وذلك نظراً للتطور السريع في مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي عكس تأثيراً إيجابياً كبيراً على تشجيع السياحة الداخلية وتعزيزاً للاقتصاد بالمنطقة من خلال جذب الزوار من جميع أنحاء المملكة، وفي هذا الإطار، “طيران أديل” يتيح للزوار تجربة سفر قيمة بأسعار منخفضة لقضاء أوقات جميلة وممتعة”.







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