بالفيديو والصور.. انطلاق سباق الهجن وهذه الجوائز تنتظر الفائزين

المواطن - الرياض

انطلق قبل قليل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سباق الهجن السنوي الكبير الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32 ” ، ويشارك فيه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية .

ويحصل الـ5 الأوائل في سباق الهجن على العديد من الجوائز أبرزها وأهمها السلام على خادم الحرمين الشريفين الذي يسلمهم جوائز المهرجان التي تتنوع بين مجموعة من السيارات الفاخرة.

ويعد سباق الهجن الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية كل عام من الفعاليات الأساسية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، حيث تحظى هذه الرياضة التي ورثها السعوديون عن آبائهم وأجدادهم وتحولت مع مرور السنين من منافسة بسيطة إلى منافسة رياضية أصيلة ، باهتمام الشباب الخليجي بشكل عام والسعوديين على وجه الخصوص .

كما ترسخ هذه الرياضة , الأصالة العربية في نفوس الخليجيين ، وتنمي روح الانتماء بالتراث العريق ، حيث يصل عدد المشاركين فيه نحو 600 مشارك لكل الأشواط سواء كانت هجن الجزيرة العربية أو الهجن المهجنة أو الهجن السودانية .

ويبلغ عدد أشواط السباق ستة أشواط ، وتقدر مسافة الشوط الرئيسي بأكثر من 19 كم ، ويشارك فيه الكثير من المشاركين ممن تنطبق عليهم الشروط ومنها أن يكون عمر الهجن المشاركة من أربع سنوات فما فوق ، ويتم تصنيفها من قبل لجنة تسجيل الهجن ، والتي يعمل فيها أصحاب الخبرات من كبار السن الذين يستطيعون تمييز أنواع الهجن من حيث طول أذرع الهجن , وشكل الأذن ومن الملامح سواء كانت من هجن الجزيرة العربية أو من الهجن المهجنة أو الهجن السودانية .

وتنقسم أنواع الهجن إلى عدة أنواع منها الهجن الحرة من شمال الجزيرة العربية، والهجن العُمانية وهي من سلطنة عمان الشقيقة من جنوب الجزيرة العربية، والهجن السودانية وهي من دولة السودان الشقيقة ، وتنقسم لجنة تسجيل الهجن إلى ثلاثة أقسام هي لجنة التشبيه ومهامها التفريق بين الهجن العمانية الموجودة في الجزيرة العربية وبين الهجن السودانية الآتية من السودان ، ولجنة التسنين ويتم تصنيف الأعمار بناء على أسنان الهجن ( زمل – ثني -جذع ) ، ولجنة الترقيم وتقوم بعملية التسجيل وتدوين الرقم على رقبة المطية ويكون على الجهتين.

وهناك لجنة للتحكيم يكون معها عدد من المصورين عند خط النهاية ، وكاميرا متنقلة داخل سيارة في الميدان لحساب انطلاقة الشوط، ومتابعة الهجن أثناء السباق إلى خط النهاية كما أن هناك انطلاقة آلية لانطلاق الهجن.

وسيكون برنامج سباق الهجن على النحو التالي : الشوط الأول وينطلق يوم غد الأربعاء , لهجن الجزيرة العربية حيل – وزمول ومسافته 19 كم وجوائزه 5 سيارات وجوائز نقدية .

الشوط الثاني ينطلق بعد غد الخميس , لهجن السودانية ومسافته 19 كم وجائزته سيارة واحدة وجوائز نقدية. والشوطان الثالث والرابع ينطلقان يوم الأحد القادم للجذعان والبكار والقعدان ومسافة كل واحد منهما 6 كم وجائزة كل شوط سيارة واحدة وجوائز نقدية، والشوطان الخامس والسادس ينطلقان يوم الاثنين القادم للبكار – الثنوات – القعدان – الثنيان ومسافة كل واحد منهما 6 كم وجائزة كل منهما سيارة واحدة لكل شوط سيارة .







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