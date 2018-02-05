بالفيديو والصور.. #ايش_رايك_في_نظافه_المطاعم .. ومغردون: هذا ما وجدناه!!

المواطن - الرياض

الكثير يهوى تناول الطعام في المطاعم خارج المنزل، برفقة الزوجة والأبناء أو مع الأصدقاء، كنوع من التغيير وكسر روتين الحياة اليومي.

إلا أن البعض حذَّر من مخاطر بعض المطاعم التي لا تهتم بمعايير النظافة والصحة لموظفيها وعمالتها.

ودشَّن مغردون وسماً بعنوان ” ايش رايك في نظافه المطاعم “، حيث تنوعت التعليقات والتغريدات مصحوبة بمقاطع فيديو عن نظافة المطاعم.

بداية علق ثاني العنزي بقوله “صفر من عشره هذا الي لقيته في بوفيه وبلغت وللان محد تجاوب معي لا تجاره ولا بلديه”.

ونشر آخر مقطع فيديو لأحد المطاعم التي تدار بمواطنات سعوديات للمقارنة بينها وبين المطاعم الأخرى التي تدار بعمالة وافدة وعلق عليها بقوله: “شتان بين بعض المطاعم التي تدار من عمالة وافدة وبين هذا المطعم الذي يدار بكادر نسائي سعودي”.

شتان بين بعض المطاعم التي تدار من عمالة وافدة وبين هذا المطعم الذي يدار بكادر نسائي سعودي 🇸🇦#ايش_رايك_في_نظافه_المطاعم pic.twitter.com/MWlY75gWYi — حقوق الضعوف (@hukusfof) February 5, 2018

ونشر حساب حقوق الضعوف مقطع فيديو لعمالة تذبح وتسلخ حماراً في إحدى المناطق النائية وعلق بقوله: “عين المواطن كانت وما زالت صاحبة الدور الأكبر بكشف الكثير من المخالفات داخل المطاعم، في ظل ضعف الرقابة .. مواطن ضبط عمالة في أحد الجبال تقوم بذبح وسلخ حمار”.

#عين_المواطن كانت وما زالت صاحبة الدور الاكبر بكشف الكثير من المخالفات داخل المطاعم، في ظل ضعف الرقابة ..

هنا 👇مواطن ضبط عمالة في احد الجبال تقوم بذبخ وسلخ حمار 😷#ايش_رايك_في_نظافه_المطاعم pic.twitter.com/i54XeYFokV — حقوق الضعوف (@hukusfof) February 5, 2018

وغرد خالد عبدالعزيز بقوله إن “المطاعم اللي تسمي نفسها نظيفه في الغالب تلاقي:

-العامل اللي يلبس قفازات يمسك الفلوس ويسلم على الزباين ويمسك الباب

-وتلاقيه يسولف مع صاحبة وهو يسوي الأكل لك

-هذا غير الأكل رديء الجودة و الزيت المكرر اللي يسبب تليف الكبد

“للأمانه ما فيه أحسن من البيت”.

بينما علق هاني خلف متعجبا بقوله “كل اللي في التاق يذمون، اجل من اللي نشوفهم طوابير عند المطاعم؟ مجرد تساؤل.

وقال خالد بن سعود “المشكله انك تاكل ولا تعلم كيف يتم غسيل، أول شي اليدين والمواعين والأكل يعني ذي علي حسب ذمة الأجنبي وبذات إنو لا رقيب ولا حسيب وحنا مجبرين ناكل”.

وعلقت غادة بقولها “ما في ألذ وأنظف من أكل البيت، وجهة نظري انا، نادرا الإخلاص والنظافة موجوده لدى العماله”.

وغردت د. فطيم العسلي بقولها: “ليه ما يكون في سعوده للمطاعم وتكون خاصة بالنساء مثل المطعم هذا بالرياض يعني بدل الأسر المنتجة يكون لهم مهنة بالذات إن في بنات موهبات بالطبخ ومبدعات اشوف هالشى جداً مناسب لهم”.

#ايش_رايك_في_نظافه_المطاعم ليه ما يكون في سعوده للمطاعم و تكون خاصة بالنساء مثل المطعم هذا بالرياض يعني بدل الاسر المنتجة يكون لهم مهنة بالذات ان في بنات موهبات بالطبخ ومبدعات اشوف هالشى جداً مناسب لهم 💜😃👍pic.twitter.com/1C21fIi3H1 — د| فطيم العسبلي💜🇸🇦 (@fofo_mahmadl) February 5, 2018







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