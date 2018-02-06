بالفيديو والصور.. تصادم 44 مركبة في حادث مروع بالإمارات

المواطن - متابعة

أصيب 22 شخصاً على الأقل في حادث تصادم مروع بين 44 مركبة في أبوظبي فيما أصيب 3 أشخاص في العين بسبب موجة الضباب الكثيف صباح اليوم.

ونشرت شرطة أبوظبي مقاطع فيديو وصورًا تظهر جانبًا من الحوادث والخسائر التي ترتبت عليها.

الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحاً في شارع الشيخ محمد بن راشد – طريق أبوظبي دبي – فنتج عنه إصابة 18 شخصًا بإصابات بسيطة وإصابة شخصين بإصابات بليغة وإصابة شخصين آخرين بإصابة متوسطة ، وذلك بسبب الضباب وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية والسرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق.