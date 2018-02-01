بالفيديو والصور.. تفويج أكثر من 25 ألف سيارة بنجاح في عقبة ضلع

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

حقّق مرور عسير نجاحًا باهرًا من خلال تفويجه أكثر من 25 ألف سيارة في عقبة ضلع منذ الساعه السادسة صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

وأكد مصدر أمني في تصريحات إلى “المواطن” أن الكثافة مستمرة حتى الآن في طريق النزول، وذلك من قِبل أهالي وسكّان المنطقة للتوجه إلى مناطق الدفء في سفوح وشواطئ تهامة، تزامنًا مع نزول الرواتب ومواقفه منتصف الشهر ورغبة الناس للجلوس على شاطئ البحر في ليلة قمرها بدرًا.

ومن المتوقع أن تكون الحركة العكسية بعد منتصف الليل وذلك خلال رحلة عودة العديد من المركبات، وقد تستمر إلى الفجر في ظل تواجد أمني مكثف من قِبل دوريات المرور المنتشرة على طوال طريق العقبة على مدار الساعة.



ولم يتم تسجيل أي حوادث اليوم.









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