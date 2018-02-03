بالفيديو والصور.. #تنومة تغري المواطنين بثوبها الأبيض

المواطن – محمد صيام

فرحة مملوءة بالبهجة والسعادة عمّت محافظة تنومة بمنطقة عسير، مع هطول الأمطار وتغطيتها بموجة من البَرَد الذي زيّن شوارعها ومساكنها باللون الأبيض.

وسارع المواطنون إلى الاحتفال بتلك الثلوج بالتنزه والتقاط الصور التذكارية مع الزائر الموسمي، والتغريد بها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وزخر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع التي توثق فرحة الأهالي بحضور الضيف اللطيف، وسعادتهم بالغطاء الأبيض الذي اكتست به الشوارع والجبال المحيطة بها.

جمال الطبيعة

وأفرد المدونون، تغريدات كثيرة للحديث عن جمال المناطق الجنوبية في المملكة والغنية بالأمطار خلال فصل الشتاء والمساحات الخضراء الشاسعة في فصل الربيع.

وغردّت وداد: “تنومة والنماص والسوده هذه جنة الأرض ولا يوصف جمال الطبيعة فيها”، وردّت سهام: “أحلى منطقة في الجنوب، زرتها ووجدت فيها راحة نفسية لا توصف، وهدوءًا لا يضاهى، تنومة مختلفة جدًّا عن جميع المناطق بالمملكة”.

السياحة

وأمام التغني بالطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة، شجّع بعض المغردين على ضرورة تشجيع السياحة الداخلية في المملكة، لاسيما أن هذه المناطق تزخر بالكثير من المناظر الطبيعية التي تدهش زوارها.



وكتب عبدالله: “تنومة والنماص تشبه الكثير من الأماكن المشهورة في تركيا، بروعتها وجمالها الخلاب، ومن يريد أن يسافر إلى تركيا أنصحه بزيارة تلك المناطق فهي لا تقل جمالًا عنها”.



وأضاف علي: “اهتموا بتنومة والنماص، ليس من الصعب أن تنشئوا أجمل مدن الملاهي في العالم، وتلفريك بين جبالها ومطاعم بجانب شلالاتها أو في أعلى القمم، وتكون مدينة ملاهٍ أوروبية بنكهة سعودية”.







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