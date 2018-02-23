بالفيديو والصور.. حفاوة عراقية بوفد رؤساء التحرير السعوديين في بغداد

المواطن - بغداد

وصل قبل قليل وفد رفيع المستوى يضم عددًا من رؤساء تحرير الصحف السعودية برئاسة خالد المالك رئيس هيئة الصحفين السعوديين إلى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.

وكان في استقبال الوفد السعودي، مؤيد اللامي، رئيس النقابة العراقية وأعضاء النقابة والسفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري.

وشهد الاستقبال حضورًا إعلاميًا كبيرًا من الجانب العراقي حيث حرصت وسائل إعلام العراق على عقد لقاءات صحفية مع الوفد السعودي.

وتأتي زيارة الوفد الإعلامي ضمن التحرك السعودي العراقي النشط لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه.

وسوف يلتقي أعضاء الوفد برئيس الجمهورية العراقي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء، كما ستجري مباحثات حول التعاون الصحفي بين هيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين بتواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ضمن أعضاء الوفد الإعلامي الذي يحل ضيفاً على العراق الشقيق.







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