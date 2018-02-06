بالفيديو والصور.. هدم منزل أم شهيد بالعارضة.. والإمارة تعلق

المواطن - علي شيبان - جازان

شكت أم الشهيد “جابر” والتي تسكن في محافظة “العارضة” في السلف الجنوبي بقرية المروة من قيام التعديات بهدم منزلها والتعدي عليها دون سابق إنذار، فيما أكدت إمارة المنطقة أن الهدم يشمل إحداثات من المباني مخالفة للأنظمة ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال أحد أبنائها لـ”المواطن“: “إن لجنة التعديات بمحافظة العارضة قامت يوم الثلاثاء الموافق 6 من الشهر الجاري بتكوين لجنة مشكلة من محافظة العارضة والبلدية والشرطة، وتم التحرك مباشرة إلى منزلنا وقاموا بهدم وإزالة المبنى وأمي داخل بيتها ولولا عناية الله لماتت ولكن تدخل من كان خارج البيت وتم إخبار اللجنة بأنه يوجد امرأة داخل البيت”.

وأضاف أن الجهات المعنية دخلت مع “السجانة” وأجبروها على مغادره البيت وترك ممتلكاتها من الأثاث ومن ثم اتجهوا إلى البيت الثاني والثالث والرابع علما بأنه يوجد أشخاص داخل المنازل”.

واستطرد قائلاً ” نملك حجة استحكام لهذه الأرض منذ أكثر من 32 سنة أي في عام 1407 وتم توصيل التيار الكهربائي إلى منزلنا وإن كل ما في الأمر أننا استلمنا حقوق أخينا وقمنا باستحداث منزل يأوينا أنا وأمي وأختنا المعاقة، وقام أحد المجاورين بالاعتراض على ذلك، علما أن أفراد من اللجنة هدموا وأزالوا البيوت بما فيها من أثاث وقلعوا الأشجار وكسروا هناجر المواشي”.

من جهته علق المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، في تصريح خاص لـ”المواطن“، على الواقعة بقوله: “إنه تم متابعة الموضوع مع محافظ العارضة والاطلاع على تفاصيل وحيثيات الإزالة حيث اتضح ما يلي:-

1- أن الموقع المعتدى عليه أرض حكومية في قرية المروة سبق الإحداث فيها من قبل بعض المواطنين في عام 1434هـ وتمت الإزالة في حينه.

2- عاودت أسرة أحد الشهداء في نفس الموقع بناء منزل وعدد من الأحواش وجرى إبلاغهم بالتوقف منذ البداية دون جدوى حيث استمر البناء خارج وقت الدوام الرسمي دون الحصول على رخصة نظامية من الجهة المختصة.

3- تقدمت بلدية محافظ العارضة بطلب الإزالة بتاريخ 13/1/1439هـ وبالرفع من قبل محافظ العارضة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان صدرت التوجيهات بإزالة جميع التعديات.

4- باشرت لجنة التعديات بمحافظة العارضة إزالة التعديات من ( أحواش وغرف غير مكتملة الإنشاء).

5- توقفت اللجنة عن إزالة المبنى الذي تفيد والدة الشهيد بأنها تقيم فيه، وتم عرض الأمر على سمو أمير المنطقة للتوجيه حياله ومعالجة الوضع وفقاً لما تقضي به التعليمات تقديراً لظروفهم.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة أن لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بديوان الإمارة وكافة المحافظات تعمل وفق الأنظمة والتعليمات بمشاركة الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية ذات العلاقة تحت إشراف صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان.







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