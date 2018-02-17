بالفيديو والصور.. هكذا تفاعل المغردون مع #أمطار_المدينة.. سحر يخطف العقول

المواطن - المدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة خلال الساعات الماضية حالة مطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعَمّ بنفعها البلاد والعباد.

وتفاعل مغردون مع الحالة المطرية بتدشين وسم بعنوان “أمطار المدينة”، حيث انهالت التغريدات والصور ومقاطع الفيديو التي ترصد الأجواء الخلابة والرائعة في المدينة المنورة لحظة هطول الأمطار.

وعلقت على الهاشتاق النايفة بقولها “أمطري يا المدينة!!.. واسقي قبر غالٍ في البقيع مـدفون، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين”.

وعلقت ‏قـيـثـارة الحـربـي بقولها “اللهم مطرًا طيبًا، حديث عهدٍ بربّه، يروي القلب، وينزع الكرب، يحيي الأرض، ويبعث الطمأنينة في أرواحنا من جديد”.

وقالت رهف “عظيم شعور الدعاء تحت المطر، شعور بطمأنينة وإن كل دعوة بتحقّق عاجلاً غير آجل”.

وكتبت سمر المطيري “ولا أي مكان في الدنيا يغلب جمال المدينة إذا أمطرت”.

وغردت لطيفة سعد بقولها “أشتاقُها شمسًا وصحوًا، كيف بي والغيث في أرجائها يتصببُ؟

كما أرفق العديد من المغردين مقاطع فيديو لأمطار المدينة الساحرة (هنا) و(هنا).







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