بالفيديو.. 3 خطوات للتسجيل في نظام فارس و8 خطوات للنقل للوظائف التعليمية

المواطن – الرياض

أعلنت وزارة التعليم بالأمس بدء تلقي طلبات التقديم للنقل من الوظيفة الإدارية إلى الوظيفة التعليمية، لمن يشغل المرتبة السادسة فأعلى بوزارة التعليم.

وحتى يمكن للإداريين الراغبين في النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية يشترط أولاً التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.

ويعتبر نظام الخدمة الذاتية نظاماً فرعيًّا من أنظمة فارس للموارد البشرية في وزارة التعليم، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من طرف أصحاب الصلاحية آلياً.

وللاستفادة من الخدمة الذاتية، يمكن للراغبين التسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي، عبر رابطين؛ الأول خاص بنظام “فارس” الخدمة الذاتية، للمرة الأولى، يُمكنك الضغط (هنا).

أما للمسجلين سابقاً في نظام “فارس” الخدمة الذاتية، فيُمكنهم الدخول من (هنا).

ويجب على الشخص، أن يقوم بالتسجيل في الخدمة الذاتية؛ بإدخال رقم السجل المدني، والحساب البنكي الخاص به، ورقم هاتفه الجوال، وبريده الإلكتروني الذي سيتم التواصل من خلاله.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أمس الأحد، عن بدء التقديم للنقل من الوظيفة الإدارية إلى الوظيفة التعليمية، لمن يشغل المرتبة السادسة فأعلى بوزارة التعليم، على أن يستمر التقديم، إلى تاريخ 20/ 6/ 1439هـ.

ووضعت وزارة التعليم 5 شروط للنقل من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية على النحو التالي:

1. أن يكون المتقدِّم ممن تنطبق عليه ضوابط شغل الوظائف التعليمية على المستوى الخامس.

2. أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تربوي أو غير تربوي شريطة حصوله على دبلوم تربوي.

3. أن يجتاز اختبار كفايات المعلمين (قياس).

4. أن يكون لائقًا طبيًّا.

5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا أمنية أو فكرية أو سلوكية أو قضايا الشرف أو الأمانة.

ونبهت وزارة التعليم إلى أهمية اصطحاب المستندات التالية للتقديم: صورة من وثيقة التخرج مصدقة مع الأساس، وصورة من الهوية مع الأساس، وصورة من الدبلوم التربوي إذا كان المؤهل غير تربوي مع الأساس، وصورة من اختبار “قياس”، إضافةً إلى تعبئة نموذج الإقرار والتعهد ضمن المسوغات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، قد نشر بالأمس مقطع فيديو يوضح الدليل الإرشادي للتقديم على الكادر التعليمي للإداريين عبر نظام فارس من خلال 8 خطوات على النحو التالي.

1. دخول الكادر الإداري على نظام فارس.

2. الدخول على الخدمة الذاتية للموظف.

3. اختيار طلب التحويل إلى الكادر التعليمي.

4. النقر على زر “إضافة”، حيث يوثق النظام تسجيل طلب جديد.

5. تظهر قائمة بالبيانات المطلوب الإقرار بصحتها ثم اختيار نعم أو لا والضغط على زر “التالي”.

6. يضيف طالب التحويل المستندات المطلوبة عبر زر “إضافة مرفق”.

7. يظهر الطلب بعد ذلك بالشاشة الرئيسية للنظام.

8. يمكن للمتقدم من خلال هذه الشاشة معرفة حالة طلبه.







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