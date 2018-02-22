بالفيديو والصور.. 5000 فعالية في 56 مدينة ضمن روزنامة الترفيه 2018

المواطن - واس

أطلقت الهيئة العامة للترفيه روزنامتها للعام 2018م، التي تحتوي على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحيّة هذا العام, التي تشتمل على ما يزيد عن 5000 فعالية متنوعة بين العروض الحية والمهرجانات والحفلات الفنية والموسيقية, تتوزع على 56 مدينة في جميع مناطق المملكة.



جاء ذلك خلال حفل إطلاق روزنامة 2018 الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه بالرياض اليوم، بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط, وعدد من أصحاب المعالي وجمع من الإعلاميين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه, أن الهيئة تخطو بخطوات حثيثة ومُتسارعة نحو الارتقاء بجودة الحياة في المملكة من خلال تحسين نمط المعيشة في جميع المناطق والمدن والمحافظات، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخبرات الترفيهية الثريّة والمتنوعة, لتسهم الهيئة بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة التي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ينعم فيه المواطنون والمقيمون بجودة حياة أفضل, مشيراً إلى أن قطاع الترفيه يحتاج إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن الاستثمارات الكلية في البنية التحتية خلال الفترة 2017-2030 بنحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي سنوياً, كما سيبلغ الانفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار بحلول العام 2030.



وأضاف أن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح والهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون المملكة العربية السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خارطة العالم.



من جانبه أوضح المهندس بافرط, أنّ ما تقوم به الهيئة من جهود متواصلة في ترسيخ وتعزيز صناعة الترفيه سيجعل من روزنامة 2018 أحداثاً جديدة ومختلفة ستسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة الفعاليات الترفيهية المقدمة وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية. مبيّناً أمن الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي سيتم تنظيمها خلال العام 2018م, لن تقتصر فقط على أوقات جميلة يتم تشاركها مع العائلة أو الأصدقاء، بل ستسهم كذلك في التأسيس لصناعة الترفيه في المملكة.



وقدم المهندس بافرط عرضاً شاملاً لأهم النقاط الترفيهية في روزنامة 2018، حيث تضم 55 فعالية عالمية، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وعدد كبير أيضاً من الفعاليات التي تستضيفها البلديات والمحافظات وتدعمها الهيئة.

وأوضح أن مساهمة القطاع في توفير ما مجموعه 224 ألف وظيفة جديدة، بينها نحو 114 ألف وظيفة مباشرة و110 آلاف وظيفة غير مباشرة، مشيراً إلى أن العام 2017م شهد مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة في تنظيم الفعاليات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة في نهاية حديثه أن جميع أفراد وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين سيحظون بعروض ترفيهية تناسب جميع الأذواق والاهتمامات في جميع المناطق وفي أوقات مختلفة.



يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تشهد عملاً تصاعدياً منذ إنشائها، حيث أقامت في العام 2016م 52 فعالية حضرها ما يزيد عن 100 ألف زائر، بينما أقامت في العام المنصرم 2017م ما يزيد عن 2200 فعالية حضرها أكثر من 8,2 مليون زائر، في حين ستشهد روزنامة 2018م تنوعاً أكثر في مجموعة العروض الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، التي سيحييها عدد من أشهر الفنانين في العالم.

عام فريد .. أكثر متعة وتميز .. مليء بالإلهام والابتكار .. ملون بأطياف المرح

#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/q4C9oASjyR — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 22, 2018







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