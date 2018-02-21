بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة نجمه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بالبافاري، الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال مباراة بشكتاش التركي.

وطمأن نادي بايرن ميونيخ الألماني الجماهير على النجم الكولومبي عبر موقع الرسمي على الإنترنت، مُشيرًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها رودريجيز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، ليست خطيرة.

وأوضح بيان بايرن ميونيخ الألماني أن خاميس رودريجيز خضع لفحص دقيق اليوم الأربعاء، تحت إشراف الطبيب هاينز فولفهارت، الذي أكد صحة التشخص المبدئي للاعب، بمعاناته من مشاكل بسيطة في عضلات الساق اليسرى.

وأشار نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى أن إصابة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة، حيث إنه يحتاج إلى راحة من التدريبات الجماعية للبافاري لعدة أيام فقط.

وكان النجم الكولومبي خاميس رودريجيز قد تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وبشكتاش التركي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

ويلعب خاميس رودريجيز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني منذ الصيف الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره بشكتاش التركي في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز عليه بخماسية نظيفة، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.







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