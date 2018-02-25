بتوجيه أمير الرياض.. إزالة مزروعات تُسقى بمياه الصرف الصحي في وادي حنيفة

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة ⁧‫الرياض⁩، بإزالة مزروعات الخضراوات المخالفة التي تسقى بمياه الصرف الصحي في المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة.

كما وجه بمنع عودة زراعة الخضراوات في تلك المزارع وأخذ عينات من مياه الآبار التي لا تبعد سوى 200 متر عن المجرى وتحليلها في مختبرات المياه المعتمدة للتأكد من سلامتها.

وتعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمشاركة فرقة أمنية على مدار الأسبوع تحت مظلة الشؤون الزراعية بالمنطقة ولديها صلاحية الإزالة الفورية والقبض على المخالفين.

‏ويأتي ذلك بهدف إحكام السيطرة التامة على جميع المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة، حيث إن هناك متابعة حثيثة من أمير المنطقة ونائبه.