بث MBC PRO SPORTS يعود بعد توقف مؤقت

المواطن - الرياض

عادت قنوات MBC pro sports للبث من جديد وذلك بعد توقف البث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان تقرر إعطاء بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين لشركة الاتصالات السعودية ومجموعة قنوات SPL بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تقوم مجموعة قنوات MBC PRO SPORTS بعرض مباريات الدوري السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ثم ستعود لقطع البث من جديد.

يذكر أن هيئة الرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ وقعت على العقد الأضخم في الشرق الأوسط مع شركة الاتصالات السعودية لنقل حقوق ورعاية مباريات الدوري السعودي خلال الأيام القليلة الماضية.







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