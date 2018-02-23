بدء التصفيات النهائية للبنات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بالرياض

المواطن - واس

بدأت اليوم فعاليات التصفيات النهائية للمتسابقات المـتأهلات من مختلف مناطق المملكة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته و تفسيره في دورتها العشرين .

واستهلت لجنة التحكيم النسائية في المسابقة جلسات الاستماع لتلاوات المتسابقات البالغ عددهن الاجمالي 62 متسابقة في خمسة فروع ، حيث تتكون اللجنة من الدكتورة لولوه بنت عبدالكريم المفلح، والدكتورة نادية بنت إبراهيم النفيسة، والدكتورة حصة بنت حمد الحواس، ومنيرة بنت محمد الدوسري، ورقية بنت إبراهيم عبدالحكيم ،

وتستمع لجنة المحكمات اليوم الى 15 متسابقة ، في الفترة الصباحية سبع متسابقات، وفي الفترة المسائية ثمان متسابقات، و تستمر جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أيام .







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