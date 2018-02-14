بداية نادي الهلال سيئة.. وتغييرات دياز غريبة!

المواطن – مروة نبيل

تسبب تعادل نادي الهلال أمام العين الإماراتي سلبيًّا في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2018، في توجيه انتقادات لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الأرجنتيني رامون دياز.

وقال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: “تعامل مدرب نادي الهلال دياز الغريب مع التشكيلة هو سبب التعادل مع العين اليوم في دوري أبطال آسيا.. الخلل ليس في مختار فلاتة لكنها في المنظومة الهلالية كاملة.. دياز تدارك الأخطاء وتغير شكل الفريق بالشوط الثاني”.

وأضاف اللحياني خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “زوران دائمًا يتفوق على دياز وبداية نادي الهلال السيئة هي سبب الخطورة من العين بالشوط الأول.. كان يجب إشراك محمد الشلهوب واستغلال الكرات الثابتة”.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي بدر السعيد على مباراة نادي الهلال والعين الإماراتي قائلًا: “حتى لو كان ملعب نادي الهلال مستأجرًا، فلهم الحق فيه إلى أن يسلموا المفتاح.. منذ نوفمبر 2017 ودياز (يعاند) ومباراة الباطن استثنائية”.

وتابع السعيد تصريحاته قائلًا: “الفرص الهلالية كانت بسبب الفردية من بعض اللاعبين.. تغييرات دياز غريبة ولا جديد بها.. مهاجم وحيد لن يستطيع أن يفعل شيء بوجود دفاع منظم أمامه.. نادي الهلال فرط بالفوز اليوم وافتقد لشخصيته”.

وبعد مباراة الهلال والعين الإماراتي جاء ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي: الاستقلال الإيراني، يليه الريان القطري، ثم الزعيم وأخيرًا الفريق البنفسجي.







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