برشلونة في مهمة صعبة أمام فالنسيا اليوم

المواطن - محمد سمعة

سيخوض نادي برشلونة الإسباني مباراة قوية أمام فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الخميس.

ويأمل البارسا بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي في تحقيق نتيجة طيبة أمام الخفافيش خاصة أن المباراة ستُقام على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

ويريد برشلونة الاستمرار في تحقيق النتائج الطيبة للمضي قدمًا نحو حصد لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك في الموسم الحالي.

وكان برشلونة تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد إقصائه لفريق إسبانيول، بينما تأهل فالنسيا إلى الدور ذاته بعد إقصائه لفريق ديبورتيفو ألافيس.

ستقام مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساًء بتوقيت المملكة.

يتواجد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني حاليًا برصيد 57 نقطة وبفارق 19 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الرابع.







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