برعاية أمير الرياض.. اتفاقية لتحقيق التنمية المستدامة للأسر المنتجة

المواطن - الرياض

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، وقَّعت الجمعية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة (أعمال).

وقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيزـ رئيس مجلس إدارة جمعية (أعمال) والأستاذ صالح بن عبدالله اليوسف مدير عام جمعية (إنسان) بتوقيع المذكرة، وذلك خلال الحفل السنوي الأول لجمعية أعمال، الذي أقيم مؤخراً برعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض.

وتضمنت الاتفاقية عمل زيارات من قِبل جمعية (أعمال) للاستقصاء، ودراسة حالات أسر جمعية (إنسان)، وتحديد احتياجات كل أسرة، ووضع خطط تطويرية لإدراج الأسر المنتجة بجمعية (إنسان) ضمن الأسر المستفيدة من البرامج المتاحة لدى جمعية (أعمال)، إضافة إلى إعداد البرامج المخصصة لتدريب وتمكين وتأهيل الأسر المنتجة بجمعية (إنسان)، وتسويق منتجاتها من خلال مشاركتها في المعارض التي تقيمها جمعية (أعمال).

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وتمكينها من الإنتاج، وخلق فرص عمل لها.







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