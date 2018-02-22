برعاية أمير عسير.. تكريم الطلاب المتفوقين بجمعية البر الخيرية لرعاية الأيتام بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

نيابة عن أمير منطقة عسير، شهد وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي أمس الحفل السنوي الثاني لتكريم الطلاب المتفوقين الذي أقامته جمعية البر الخيرية لرعاية الأيتام وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي أحمد عسيري كلمة أوضح فيها أن جمعية البر الخيرية لرعاية الأيتام تقدم العديد من الخدمات في مجال العمل الخيري للأيتام والفقراء المسجلين لديها؛ حيث تكفل الجمعية 1700 يتيم ويتيمة لدى ذويهم، فيما بلغ عدد المتفوقين 65 طالباً وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وشكر أمير المنطقة على رعايته لهذا الحفل والاهتمام الكبير الذي يحظى به هؤلاء الأيتام من سموه الكريم، كما شكر وكيل المحافظة على حضوره وتشريفه لهذا الحفل الذي يقام للعام الثاني على التوالي، بعد ذلك ألقيت كلمة الأيتام المتفوقين ألقاها بالنيابة عنهم فيصل الأسمري، الذي أبدى من خلالها سعادته برعاية أمير المنطقة لهذا الحفل، وأفاد بأن هذا ليس بغريب على ولاة الأمر الذين يولون هذه الفئة جل اهتمامهم ورعايتهم، ثم قدمت فرقة “روناس” لوحة إنشادية نالت استحسان الحضور وتقريراً مصوراً عن أهم الإنجازات التي قدمتها الجمعية خلال العام الحالي.

وعقب ذلك ألقى وكيل المحافظة كلمة أكد من خلالها أن الجمعية تقوم بجهد كبير وعمل مميز، وهو ليس بغريب عليها وعلى منسوبيها والمتبرعين لها الذين يستحقون التقدير والتكريم.

وأفاد بأن المملكة تشجع أعمال الخير التي يستفيد منها أبناء هذه البلاد الطيبة، داعياً رجال الأعمال والمقتدرين إلى دعم هذه الجمعية والجمعيات الخيرية الأخرى لتقوم بعملها الإنساني على أكمل وجه بإيصال هذه المساعدات للمحتاجين إليها، عقب ذلك شاهد الحضور مسيرة الطلاب المتفوقين.

وفي نهاية الحفل كرَّمت الجمعية وكيل المحافظة بدرع تذكاري وذلك نظير حضوره وتشريفه لحفل المتفوقين، ثم كرَّم وكيل المحافظة المتفوقين والداعمين والمتبرعين للجمعية والإعلاميين بدروع تذكارية.







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