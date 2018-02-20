برعاية سلطان بن سلمان.. إطلاق مبادرة المدن الاقتصادية وجهات واعدة لصناعة الاجتماعات

المواطن - حسن عسيري - الرياض

تزامناً مع الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات، والمنعقد هذه الأيام خلال الفترة 2-4 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 18-20 فبراير 2018م في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، تحت إشراف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج؛ أطلقت هيئة المدن الاقتصادية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مبادرة “المدن الاقتصادية وجهات واعدة لصناعة الاجتماعات”.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى، عقب التوقيع على المبادرة “أن هذه المبادرة تأتي كأحد مخرجات مذكرة التعاون المشترك بين البرنامج والهيئة الموقعة سلفاً بين الجانبين في تاريخ 2 رجب 1435هـ، وستعالج تحديات في هيئة المدن الاقتصادية أبرزها تفعيل دور القطاع الخاص واستحداث فرص وظيفية في المدن الاقتصادية من خلال صناعة الاجتماعات، ومحدودية الجهود التسويقية للمدن الاقتصادية كوجهات لإقامة فعاليات الأعمال، وعدم توفر منشآت ومرافق لفعاليات الأعمال في المدن الاقتصادية”.

وأكد العيسى أن هذه المبادرة ستسهم -بمشيئة الله- في تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة بين البرنامج والهيئة تتمثل في تهيئة الأدوات التشريعية القائمة لتشجيع الاستثمارات في صناعة فعاليات الاجتماعات، وتطوير مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبيرة وذات جودة عالية، واستقطاب فعاليات أعمال متميزة، تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة، وإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أوضح مدير عام التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هيئة المدن الاقتصادية مازن الجابري بأن المبادرة تهدف إلى تطوير صناعة الاجتماعات في المدن الاقتصادية من خلال مجموعة من المشاريع تتضمن إعداد هوية للمدن الاقتصادية كوجهات مميزة لإقامة فعاليات الأعمال، وإعداد أدلة تسويقية لمرافق ومنشآت فعاليات الأعمال في المدن الاقتصادية، واستقطاب مؤتمرات واجتماعات جمعيات ودورات تدربيه دولية إلى المدن الاقتصادية، وإيجاد فعاليات أعمال جديدة تقام في المدن الاقتصادية تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية، وإعداد برنامج تحفيزي لمؤسسات تنظيم فعاليات الأعمال لإقامة فعاليات في المدن الاقتصادية، والمتابعة وتقديم الدعم لإنجاز مشاريع مرافق فعاليات الأعمال في المدن الاقتصادية، إضافة إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية من سياح الأعمال المشاركين في الفعاليات التي تقام في المدن الاقتصادية من خلال السعي لإطالة مدة إقامتهم.







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