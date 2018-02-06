برنامج وطني يستهدف الطلاب المدخنين بتعليم الرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، خلال الفصل الدراسي الثاني، برنامج المسح الوطني للتدخين بين طلاب المدارس.

ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط ، للمساعدة على تصميم وتنفيذ وتقييم التدخلات المناسبة في مكافحته.

وقال مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي إن أهداف المسح هي رصد انتشار تعاطي منتجات التبغ بين الطلاب والطالبات، والحصول على بيانات وإحصاءات عن مدى انتشار التدخين بين طلاب وطالبات المدارس، وتوفير الخدمات العلاجية والوقائية للطلاب والطالبات المدخنين والمدخنات ،إضافة إلى فهم معارف وسلوكيات وتوجهات الطلاب والطالبات نحو التدخين.

وسيتم تدريب المرشدين الصحين والمرشدات الصحيات بالمدارس المحددة بآلية التنفيذ. وسيكون من مسؤولية فريق العمل التأكيد على المشاركين من الطلاب والمشاركات من الطالبات إحاطتهم بالسرية التامة للإجابات وعدم تأثر إجاباتهم على تقدير واحترام الآخرين لهم بل وأن مشاركتهم في البرنامج خدمة يستفيد منها وكذلك يستفيد منها المجتمع .

من جهته بين مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري أن استبانة المسح الوطني للتدخين بين طلاب المدارس ستشتمل على مجموعة من الأسئلة الاختيارية تعبأ ذاتيًا ويمكن مسحها إلكترونيًا ودون اسم المجيب عليها لضمان السرية.

وسيتركز علاج الإقلاع عن التدخين على جانبين، الأول العلاج المعرفي والثاني العلاج السلوكي.







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