برنت يغلق مستقرًا رغم هبوط الدولار

المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط متباينة يوم الخميس مع استقرار خام برنت رغم هبوط الدولار، بينما صعد الخام الأميركي مع إقبال المستثمرين على مشتريات لتغطية مراكز مدينة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي جلسة التداول منخفضة 3 سنتات لتبلغ عند التسوية 64.33 دولار للبرميل بينما صعدت عقود الخام الأميركي 74 سنتا، أو 1.22 بالمائة، إلى 61.34 دولار للبرميل.

وواصل الدولار الأميركي تراجعه ليسجل اليوم، أدنى مستوى في 15 شهرًا متأثرًا بارتفاع سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.

وانخفض الدولار مقابل الين 0.8 بالمائة إلى 106.18 ين وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 ويمثل انخفاضًا نسبته 3.8 بالمائة عن الذروة التي سجلها في أوائل فبراير شباط عندما اقترب من 110.50 ين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :