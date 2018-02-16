بريطانيا تُحَذر إيران وتهدد باتخاذ إجراءات لوقف أنشطتها النووية

المواطن – متابعات

عبّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن مخاوف بلادها من الأنشطة النووية الإيرانية في الشرق الأوسط، مؤكدة استعداد بلادها لفرض المزيد من العقوبات على طهران.

وأوضحت تيريزا ماي، في تصريحات صحافية الجمعة، أن بريطانيا والولايات المتحدة لديهما المخاوف ذاتها من الأنشطة النووية الإيرانية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت خلال زيارتها إلى برلين، وجهة النظر البريطانية الألمانية بهذا الخصوص، مشددة على ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي وضرورة تطبيقه بالكامل.

وأضافت: “خلال لقائي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقنا على العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، ونحن نشارك الولايات المتحدة مخاوفها من الأنشطة الإيرانية المشبوهة”.

وتابعت: “تلك الأنشطة تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدفعنا لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تعالج تلك المشكلات”.







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