بساتين عبدالرحمن المطيري تثير إعجاب جماهير #حياتك8

المواطن - سعد البحيري

الطلاقة والكاريزما والقبول هي أكثر الصفات التي تؤثر في مسيرة الإعلامي الناجح وهذه الصفات وغيرها اجتمعت في عبدالرحمن المطيري مقدم فقرة بساتين على قناة بداية ضمن برنامج حياتك الموسم الثامن.

وأشاد المغردون بأداء عبدالرحمن المطيري مؤكدين أنه يمتلك مقومات الإعلامي الناجح.

في البداية قالت “منال”: عبدالرحمن المطيري أتعبت من بعدك .. إنسان ناجح بكل ما تحمله الكلمة من معنى أعيد وأكرر هذا الإنسان لم ولن أندم أنني من جمهوره.

وقالت بشاير عبدالله: محظوظة لأني شجعت شخصًا مثقفًا ولديه معلومات مثل عبدالرحمن المطيري. الله يوفقه.

وقالت “روح”: عبدالرحمن المطيري مقدم صاحب كلمات تأسر القِلب وصاحب كاريزما بالتوفيق يا رب.

وأضافت ” جيوم” : عبدالرحمن المطيري مثقف ومتحدّث لبق ، يملك مادة ذات تأثير إيجابي أنارت شاشة بداية.

وأشادت “روح” بأداء المطيري بقولها: فقرة بساتين فقرة مختلفة فارسها عبدالرحمن المطيري .. حضور مميز طلاقة إدارة جيدة للحوار شكرًا عبدالرحمن لإبداعك.

وطالبت ميار بأن يكون المطيري قدوة للشباب بقولها: في كل فقرة أو فكرة يقدمها عبدالرحمن المطيري ، أتيقن أنه شخص من مليون واحد يستاهل الشهرة.

ومن ليبيا غردت نور قائلة: اللي ما يحب القراءة أو ما تستهويه…فقط يتابع بساتين مع المبدع عبدالرحمن المطيري.

وقالت منيرة فهد: فقرة “بساتين” مميزة جدًا وبفكرة جديدة وممتعة وبدأت بموضوع مؤثر جدًا: “القرآن وتدبره” .. عبدالرحمن المطيري أحسن في اختيار الموضوع والضيف وأعطى المتسابقين حقهم فشكرًا ولا تكفي.







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