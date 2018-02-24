بسبب عقود الباطن.. موقف لا ينساه عضو بالشورى !

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور سلطان بن فارح، أن هناك حراكًا كبيرًا في المجلس خلال الفترة الحالية، مقترحًا نقل جلسات المجلس على التلفزيون ليرتاح المواطن لأداء المجلس.

وأضاف في حواره ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أنه لا مانع من تخفيض عدد الموظفين غير السعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاستعانة أكثر بالتكنولوجيا.

وتحدَّث عن أبرز المواقف التي تعرَّض لها المجلس: أحد المباني الحكومية بمجرد افتتاح المبنى وجدنا المياه تخرّ من السقف.. وذلك بسبب عقود الباطن التي خفَّضت تكاليف إنشائه”.

ولفت إلى أن “عقود الباطن” موجودة في أغلب الوزارات، ويجب أن يكون لها حل جازم، مشددًا على ضرورة تدخل “نزاهة” إذا لم تضع يدها على هذه المشكلة فهناك إشكالية كبيرة جدًّا ستستمر.







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