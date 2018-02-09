بشرى لعوائل الرياض.. نقل تردّدي من وإلى الجنادرية

المواطن ـ الرياض:

تطلق هيئة النقل العام، مسارين للنقل الترددي بالحافلات، ابتداءً من الاثنين 12 شباط/فبراير الجاري، بالتزامن مع مهرجان الجنادرية 32.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، أنَّ “خدمة النقل العام تبدأ من غرناطة مول ومن نادي الرياض وإليهما من الجنادرية، وذلك لخدمة العوائل في الرياض”.

يذكر أنَّ المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، انطلق الأربعاء في دورته الثانية والثلاثين، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من أمراء وشيوخ دول الخليج.







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