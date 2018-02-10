بعثة الأهلي تصل سلطنة عمان

المواطن - محمد سمعة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة العمانية مسقط، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر “تويتر” أن البعثة وصلت إلى مدينة مسقط قادمة من مدينة جدة.

ومن المنتظر إقامة مباراة الأهلي وتراكتور الإيراني بعد غد الاثنين، في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

وكان الأهلي فاز في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب نادي الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي الهلال.







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